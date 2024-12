Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: O Tannenbaum, O Tannenbaum

Bild-Infos

Download

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Auch wenn der Weihnachtsbaum in der Haupthalle des Erfurter Hauptbahnhofes nur künstlicher Natur ist, so trägt er doch ein grünes Kleid. Etwas mehr davon war in den heutigen Morgenstunden sichtbar, denn ein kleiner freier Fleck deutete darauf hin, dass eine der roten oder goldenen Kugeln fehlt.

Beamte der Bundespolizei waren gegen 4 Uhr in einem anderen Fall damit beschäftigt, Videomaterial zu sichten, als ihnen ein Mann auffiel, der sich am Baum im Hauptbahnhof mit einer Kugel bediente. Die Personenbeschreibung erging sofort von der Leitstelle zu den Streifen im Hauptbahnhof. Der Mann wurde unmittelbar angetroffen und mit der Tat konfrontiert. Die rote Kugel führte er in einer Jackeninnentasche mit sich. Über die Beweggründe hat sich der 20-jährige Deutsche ausgeschwiegen, bei dem ein Atemalkoholwert von 0.71 Promille gemessen wurde.

Die Christbaumkugel gehört sicherlich zu einem der Gegenstände, die Bundespolizisten nicht jeden Tag sicherstellen.

Der 20-jährige durfte die Dienststelle nach Eröffnung des Tatvorwurfes wieder verlassen, ohne den weihnachtlichen Schmuck, dafür mit einer Anzeige wegen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell