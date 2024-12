Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Straftäter beschäftigt die Bundespolizei am Hauptbahnhof gleich mehrfach

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am Sonntag trat ein rumänischer Staatsangehöriger am Erfurter Hauptbahnhof strafrechtlich gleich mehrfach in Erscheinung.

Zunächst entwendete der 38-Jährige in einem Backwarenladen ein Getränk und ein Baguette. Mit der Beute flüchtete er in Richtung der Bahnsteige. Durch eine zivile Streife konnte der Dieb gestellt werden. Er versuchte sich fortwährend aus der Kontrolle zu befreien. Dabei leistete er verbalen und körperlichen Widerstand. Zugleich spuckte er wiederkehrend in Richtung einer Zeugin, die den Rumänen bei der Diebeshandlung beobachtet hat. Mit Verstärkung ist es gelungen, den renitenten Mann zu fesseln und zu beruhigen. Für die weitere polizeiliche und strafrechtliche Bearbeitung wurde die Person zur Dienststelle verbracht. Dabei wurde bekannt, dass das Amtsgericht Kehl den 38-Jährigen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben hat. Grund hierfür ist ein Verfahren wegen ticketlosem Bahnfahren.

Kurz vor 17 Uhr wurde der Rumäne aus den Diensträumen entlassen. Bereits eine knappe Stunde später musste die Bundespolizei wieder gegen den Mann vorgehen. Er wurde in einem Drogeriefachmarkt dabei beobachtet, wie er mehrere Kleinstartikel gestohlen hat, ohne diese zu bezahlen.

Der 38-jährige Täter muss sich nun wegen Diebstahlshandlungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Zudem erhielt er für die Drogerie ein einjähriges Hausverbot.

