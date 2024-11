Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Person stellt sich selbst bei der Bundespolizei

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Als ein Mann am gestrigen Mittag die Bundespolizeiinspektion in Erfurt aus freien Stücken aufsuchte, hat er noch nicht geahnt, was ihn erwarten sollte.

Der 34-jährige Deutsche vermutete auf Grund einer Beteiligung an einer Bedrohungshandlung in Ingolstadt, dass er für die Justiz von Interesse sein könnte. Diese Annahme bestätigte sich, denn der Mann war durch die bayrischen Behörden zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Die Bundespolizisten nahmen Kontakt mit der zuständigen Staatsanwaltschaft auf. Dabei ist bekannt geworden, dass nunmehr ein Haftbefehl gegen den 34-Jährigen erlassen wurde.

Der Mann wurde festgenommen und hinsichtlich der Bedrohungstat aus dem August des laufenden Jahres vernommen.

Die im Haftbefehl hinterlegte Geldstrafe von 900 Euro konnte der Verurteilte nicht aufbringen.

Nach Beendigung aller strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Goldlauter verbracht. Dort hat die Person nun ersatzweise -30- Tage Freiheitsstrafe zu verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell