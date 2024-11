Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei vollstreckt Durchsuchungsbeschluss

Weimar (ots)

Am 23.10.2024 wurde einem 67-jährigen Reisenden auf der Zugfahrt von Jena nach Erfurt Hauptbahnhof sein Smartphone entwendet. Einen mutmaßlichen Täter konnte der Mann ausfindig machen und versuchte den Sachverhalt am Erfurter Hauptbahnhof über die Bahn zu klären. Dabei gelang dem vermeintlichen Täter die Flucht in Richtung Innenstadt. Doch die Rechnung machte der Verdächtige ohne sein Opfer. Dieser konnte den Mann gut beschreiben und benannte zudem einige Zeugen.

Der Sachverhalt wurde anschließend polizeilich zur Anzeige gebracht. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Erfurt konnte durch akribische Arbeit den mutmaßlichen Täter identifizieren und namhaft machen. Bei der Thüringer Justiz wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräumlichkeiten des 20-jährigen Libyers erwirkt.

Am heutigen Morgen suchten Kräfte der Bundespolizeiinspektion Erfurt die Wohnanschrift des Tatverdächtigen in Weimar auf. Der Mann wurde in seinen vier Wänden angetroffen. Der Beschluss wurde ihm mittels Dolmetscher eröffnet. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte das wertige Smartphone des Geschädigten aufgefunden werden.

Die Ermittlungen gegen den libyschen Staatsangehörigen wurden mit dem für ihn überraschenden Hausbesuch durch das Auffinden des Beweismittels erfolgreich zum Abschluss gebracht. Die Ergebnisse des Polizeieinsatzes werden in das Strafverfahren einfließen.

