Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Arbeitgeber bewahrt Mitarbeiter vor Justizvollzug

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Heute Morgen kurz vor 6 Uhr bekam es die Bundespolizeiinspektion Erfurt gleich mit mehreren Personen zu tun, die allesamt einen ICE aus Richtung Frankfurt am Main nutzten, ohne ein gültiges Ticket dafür zu haben. Die insgesamt -6- polnischen, syrischen und deutschen Staatsangehörigen erhalten jeweils Strafanzeigen wegen dem Erschleichen von Leistungen.

Für einen der Reisenden war die Sache damit jedoch nicht abgetan, denn die Bundespolizei stellte im Zuge der strafprozessualen Bearbeitung fest, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe nach dem 38-jährigen Polen suchte. Gegen den Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor, da dieser mit einer Diebstahlshandlung in Verbindung stand. Der Pole wurde festgenommen.

Der Strafvollstreckungshaftbefehl wurde der Person in der Dienststelle eröffnet. Die verhangene Strafe in Höhe von knapp über 700 Euro konnte der Festgenommene nicht beibringen. Alles sah nach einer Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt aus, doch der Pole zog noch ein Ass aus dem Ärmel und kontaktierte seinen Chef. Der Arbeitgeber war bereit, die geforderte Summe zu zahlen. Nach Eingang des Betrages konnte der Mann die Dienststelle verlassen. Wie er seinem Arbeitgeber die Sache mit der ticketlosen Fahrt und Strafvollstreckung erklärt, bleibt offen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell