Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorrad kommt von der Straße ab - Fahrer schwer verletzt

Marienheide (ots)

Gegen 14:40 Uhr am Nachmittag des 02. April (Mittwoch) kam es auf der K45 in Marienheide-Holzwipper zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Motorradfahrer kam von der L306 und war auf der K45 in Richtung "Straße" unterwegs. Am Ausgang einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 35-jährige Kölner zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell