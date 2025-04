POL-GM: Unfall auf der K29 - Motorradfahrer flüchtig

Engelskirchen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (3. April) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus unweit der Ohler Straße eingedrungen. Zwischen 18 Uhr am Mittwochabend und 10 Uhr am Donnerstag hebelten sie die Haustüre auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher entkamen mit Goldmünzen und Armbanduhren. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer ...

