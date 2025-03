POL-PPRP: (Ludwigshafen) Raub in Parkhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (27.03.2025), gegen 20:50 Uhr, kam es an der Kreuzung der Nietzschestraße mit der Sternstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 31-jährigen Autofahrer und einer 59-jährigen Autofahrerin. Der 31-Jährige hatte die Vorfahrt der 59-Jährigen missachtet, nachdem diese bereits mit ihrem Fahrzeug in den Kreuzungsbereich eingefahren war. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in ...

mehr