FW-KLE: Fahrzeugbrand

Bedburg-Hau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau wurde heute (01.02.2025) um 14:45 Uhr zu einem Fahrzeugbrand an der Moyländer Straße in Louisendorf alarmiert. Während der Fahrt hatte der Fahrzeugführer zunächst eine starke Rauchentwicklung aus dem Kofferraum seines Mercedes AMG wahrgenommen. Nachdem er sein Fahrzeug am Straßenrand abgestellt hatte, unternahm er zunächst noch eigene Löschversuche. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer verständigte die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang eine starke Rauchentwicklung aus dem Inneren des Mercedes. Zwei Einsatzkräfte unter Atemschutz gingen sofort mit einer sogenannten C-Angriffsleitung zur Brandbekämpfung vor. Dazu musste im Verlauf auch der Kofferraum gewaltsam geöffnet werden, um letzte Glutnester abzulöschen.

Der Einsatz wurde von Brandoberinspektor Christoph van Beeck geleitet. Die Einsatzdauer betrug etwa eine Stunde.

