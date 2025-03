Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (27.03.2025), gegen 10:45 Uhr, war ein 68-jähriger Motorradfahrer auf der Mannheimer Straße in Richtung Frankenthaler Straße unterwegs. In der Nähe der Kreuzung zur Prälat-Caire-Straße musst ein vor dem Motorradfahrer fahrender, 52-jähriger Fahrer eines Kleintransporters verkehrsbedingt abbremsen. Der Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Transporter auf. Er wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

