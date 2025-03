Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wendemanöver missglückt - Korrekturmeldung

Ludwigshafen (ots)

Korrektur zur Pressemeldung vom 26.03.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5999195

Am Dienstag (25.03.2025), gegen 18:40 Uhr, befuhren ein 48- und ein 20-Jähriger hintereinander mit ihren beiden Autos die Hauptstraße in Richtung Limburgerhof. Der 48-Jährige bemerkte, dass er falsch gefahren war und wollte seinen BMW wenden, indem er auf der Fahrbahn nach links abbog. Der ihm nachfolgende 20-jährige VW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern und kollidierte mit der Fahrerseite des BMW. Der 20-Jährige, seine Beifahrerin und die beiden Insassen des BMW erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell