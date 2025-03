POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein 43-Jähriger begab sich am gestrigen Dienstag (25.03.2025), gegen 15:30 Uhr, in dem Glauben, dort ein Auto zu kaufen, in die Kärntner Straße. Er übergab den Kaufpreis in Höhe von 21.000 Euro in bar an zwei Unbekannte. Diese wollten zunächst das Geld zählen und schlugen dem 43-Jährigen vor, dass er sich in der Zwischenzeit das Auto in einem nahegelegenen Innenhof anschauen könne. Als der ...

