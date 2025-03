Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrug bei Autokauf - 21.000 Euro Schaden

Ludwigshafen (ots)

Ein 43-Jähriger begab sich am gestrigen Dienstag (25.03.2025), gegen 15:30 Uhr, in dem Glauben, dort ein Auto zu kaufen, in die Kärntner Straße. Er übergab den Kaufpreis in Höhe von 21.000 Euro in bar an zwei Unbekannte. Diese wollten zunächst das Geld zählen und schlugen dem 43-Jährigen vor, dass er sich in der Zwischenzeit das Auto in einem nahegelegenen Innenhof anschauen könne. Als der Mann zu den beiden Tätern zurückkehrte, flüchteten diese mit dem Geld fußläufig in unbekannte Richtung. Einer der Männer war mit einem weißen Hemd sowie einer grauen Hose bekleidet und trug Badeschuhe. Der andere hatte einen schwarzen Bart, trug eine Sonnenbrille, ein schwarzes Hemd und eine schwarze Hose.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

