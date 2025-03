Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall auf der A61: PKW landet auf dem Dach

Vollsperrung in Fahrtrichtung Ludwigshafen

A61, FR LU, Gem. Sprendlingen (ots)

Am Freitag, den 21.03.2025, gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 61 zwischen den Anschlussstellen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, ein Verkehrsunfall. Der 54-jährige PKW-Fahrer kam zunächst links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Mittelschutzplanke. Anschließend bewegte sich das Fahrzeug nach rechts, überquerte beide Fahrstreifen und fuhr für circa 700 Meter an der Leitplanke entlang. Mit dem Ende der Leitplanke geriet das Fahrzeug in den Grünstreifen und kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild. Letztlich fungierte ein Gestrüpp als Rampe und sorgte dafür, dass das Fahrzeug auf dem Dach gelandet ist.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass während der Fahrt ein medizinischer Notfall eintrat und dies der Grund für das Abkommen von der Fahrbahn war.

Mehrere Ersthelfer waren vor Ort und verrichteten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der PKW-Fahrer wurde in ein Krankenhaus transportiert. Das Fahrzeug ist nicht unerheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Die komplette Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen musste für fast 1,5 Stunden bis 17:50 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend konnte für über 2,5 Stunden lediglich der linke Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden. Ab circa 20:30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Es entstand ein nicht unerheblicher Rückstau.

Neben der Polizei war unter anderem auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei im Einsatz.

