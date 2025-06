Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach versuchtem Automatenaufbruch gesucht

Sonneberg (ots)

Noch unbekannte Täter versuchten am späten Abend des 31. Mai 2025 in der Neuhäuser Straße in Sonneberg einen Zigarettenautomaten mittels roher Gewalt zu öffnen. Der Trennschleifer war bereits im Einsatz und erste Schlitze gesetzt, als man möglicherweise gestört wurde und vom Vorhaben abließ. Die Polizei sucht ebendiese Zeugen, die die Tatvollendung gegebenenfalls verhindert haben. Auch sonstige Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle unter den bekannten Erreichbarkeiten abgegeben werden.

