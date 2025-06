Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eigentümer von möglichem Beutegut gesucht

Vermehrt Garagen- und Kelleraufbrüche in Sonneberger Kernstadt

Sonneberg (ots)

Zu einem Fund der selteneren Art kam es am 2. Mai 2025 in einem Garagenkomplex am Sonneberger Stadion. Zunächst als Garagenaufbruch mit möglichem Diebstahl gemeldet, wurde aus der angegriffenen Garage tatsächlich nichts entwendet. Im Gegenteil, lagen dort doch mehrere Gegenstände, die dort nicht hingehörten. Nach fahndungsmäßiger Überprüfung konnten einige der Fundsachen bereits polizeibekannten Eigentumsdelikten zugeordnet und die Eigentümer ermittelt werden. Anders stellt es sich bei einem Integralhelm sowie einer Kettensäge dar. Auch hier liegt die Vermutung nahe, dass selbige ihren rechtmäßigen Besitzern entwendet wurden. Möglicherweise wissen diese noch garnichts von den begangenen Straftaten.

Auf dem Wege vorliegender Pressemeldung sucht die Polizei nach möglichen Eigentümern der "Fundsachen". Auf Fotos und Details wird hierbei bewusst verzichtet, um eine spätere Identifizierung der Sachen durch die Geschädigten zu erleichtern.

Des Weiteren ergeht der polizeiliche Hinweis, dass auch nicht oder kaum genutzte Garagen und Kleingärten regelmäßig überprüft werden sollten. Ebenso kann man es potenziellen Langfingern nicht zu einfach machen, indem man sein Eigentum entsprechend sichert. Insbesondere in der Sonneberger Kernstadt kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Einbruchdiebstählen aus solchen Objekten.

