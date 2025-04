Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Polizei Saarland lädt zur Podiumsdiskussion mit dem LSVD+ Saar ein

Saarbrücken (ots)

Die saarländische Polizei veranstaltet gemeinsam mit dem Verband Queere Vielfalt (LSVD+ Saar) am Dienstag, den 29. April 2025, um 19:00 Uhr eine Podiumsdiskussion in der Tropical Bar in der Mainzer Straße 53 in 66121 Saarbrücken.

Ziel der Veranstaltung ist es, mit der LSBTIQ*-Community in den direkten Austausch zu treten, Berührungsängste abzubauen und gemeinsam über Herausforderungen, Erfahrungen und Perspektiven zu sprechen. Die Diskussion soll einen offenen und respektvollen Dialog auf Augenhöhe ermöglichen.

Auf dem Podium werden unter anderem die stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, die Opferschutzbeauftragte sowie die Ansprechperson für LSBTIQ der Landespolizeidirektion vertreten sein.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten - unabhängig von ihrem persönlichen oder beruflichen Umfeld. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Die Polizei Saarland freut sich auf einen konstruktiven Austausch und eine gut besuchte Veranstaltung.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell