POL-SL: Verfolgungsfahrt auf der BAB 620 endet mit Festnahme

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Einer Verkehrskontrolle bei Völklingen versuchte sich gestern Abend (22.04.2025) ein Autofahrer durch Flucht zu entziehen. Mehrere Streifenwagen waren erforderlich, um das Fahrzeug schließlich im Bereich der Grumbachtalbrücke zu stoppen.

Gegen 17.45 Uhr wollten zivile Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes West den schwarzen Fiat und dessen Fahrer auf der BAB 620 bei Völklingen überprüfen, weil die am Fahrzeug angebrachten luxemburgischen Kennzeichen nicht für dieses verausgabt waren. Die Anhalte- und Folgesignale des zivilen Einsatzfahrzeuges, mit denen der PKW an der Anschlussstelle Gersweiler in die Abfahrt gelotst werden sollte, missachtete der 23-jährige Fahrzeugführer und flüchtete in Richtung Mannheim.

Mehrere andere Streifenkommandos unterstützten die Kräfte des Verkehrsdienstes bei der Verfolgung des flüchtenden PKWs. Durch seine rücksichtslose Fahrweise gefährdete er mehrmals andere Verkehrsteilnehmer, bevor sich das Zivilkommando vor das flüchtende Fahrzeug setzen und so dessen Geschwindigkeit deutlich verlangs-men konnte. Obwohl der Fahrer aus dem Fenster des noch rollenden Fiat Punto kletterte und über die Mittelleitplanke und die Gegenfahrbahn lief, wurde er unmittelbar neben der Fahrbahn festgenommen.

Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass der Wohnsitzlose nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, das benutzte Fahrzeug weder zugelassen noch versichert ist und er außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Nachdem er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste, erfolgte im Laufe des heutigen Mittwochs auf Veranlassung der Staatanwaltschaft seine Vorführung beim Amtsgericht Saarbrücken. Anschließend wurde er in die JVA gebracht.

