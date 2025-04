Saarbrücken/Kirkel (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (13.04.2025) sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einem Supermarktgebäude im Kirkeler Ortsteil Neuhäusel. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein rotes, hochmotorisiertes Fahrzeug mit der Explosion in Verbindung stehen. Die Polizei bittet die Bevölkerung ...

mehr