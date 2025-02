Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Mehrere Mülltonnenbrände auf Vereinsgelände - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Voerde (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, gegen 05:15 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge den Brand einer freistehenden Mülltonne auf einem Vereinsgelände an der Rahmstraße.

Der 64- jährige Mann aus Voerde löschte den Brand mit einem Feuerlöscher, den er aus seinem Haushalt hinzuholte. Er beobachtete zudem, dass zwei weitere Mülltonnen auf dem Gelände in Brand geraten waren, deren Inhalt er ebenfalls löschte.

In unmittelbarer Nähe befanden sich drei unbekannte Jugendliche, die auf Ansprache des Voerders in Richtung Tennisplatz /Dinslakener Straße davon rannten.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können bzw. die weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Ein Gebäudeschaden am Vereinsgelände entstand nicht. Der in Brand geratene Inhalt in den Mülltonnen war bei Eintreffen der hinzugezogenen Polizeibeamten durch den Zeugen bereits gelöscht worden.

