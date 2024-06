Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vorfahrtunfall mit verletzter Radfahrerin

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am heutigen Nachmittag befuhr eine 25-jährige Frau aus Kirn mit ihrem Pkw die Binger Landstraße in Richtung Kirn. An der Einmündung Dhauner Straße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 15-jährigen Radfahrerin. Durch den anschließenden Aufprall erlitt das Mädchen unter anderem Schädelprellungen und wurde zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

