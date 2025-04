POL-PDLD: Kandel - Probefahrt ohne Helm und Versicherung

Rülzheim (ots) - Am Dienstag, den 22.04.2025, gegen 14:30 Uhr, stürzte eine 85-jährige Fahrradfahrerin, als sie in der Mittleren Ortsstraße auf den Bordstein auffahren wollte. Sie verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Attilo-Demling Telefon: 07274-9581603 ...

mehr