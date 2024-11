Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Mit fremdem Ausweis an der Grenze festgestellt

Bietingen (ots)

Bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Bietingen stellte die Bundespolizei in den Morgenstunden des 11. November 2024 einen Reisenden in einem Fernbus fest, der sich mit einer italienischen Identitätskarte auswies. In einem ersten Gespräch konnte sich der junge Mann nicht auf Italienisch verständigen, was die Beamten misstrauisch werden ließ. Eine eingehende Überprüfung der Person sowie des Dokuments zeigten, dass die Identitätskarte von ihrem eigentlichen Besitzer als gestohlen bzw. abhandengekommen gemeldet wurde. Der Reisende gab daraufhin an, dass er aus Syrien stamme. Sonstige Dokumente, die eine Einreise ins Bundesgebiet legitimieren würden, besaß er nicht.

Die Bundespolizei stellte den italienischen Ausweis sicher und wies den Mann in die Schweiz zurück. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes des Ausweismissbrauchs sowie des Versuchs der unerlaubten Einreise ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell