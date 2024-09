Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Streit am Baggersee eskaliert

Germersheim (ots)

Am Sonntagmittag kam es am Baggersee in Sondernheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien. Hintergrund war, dass ein Familienmitglied durch einen Ball der anderen Familie getroffen wurde. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, das in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Personen verletzt, die vorsorglich in einem Krankenhaus medizinisch behandelt wurden.

