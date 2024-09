POL-PDLD: Brand einer Wiesenfläche

Oberhausen (ots) - Am Samstag, den 31.08.2024, wurde in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr, auf der B 427, am Ortseingang Oberhausen, in Fahrtrichtung Hergersweiler, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h wurden insgesamt 11 Fahrzeugführende mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 101 km/h gemessen. Die festgestellten Ordnungswidrigkeiten wurden ...

