Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sankt Martin - 01.09.2024, 16:35 Uhr (ots)

Glücklicherweise nur leichtverletzt wurde ein vierjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Sankt Martin. Nach bisherigen Erkenntnissen rannte das Kind hinter einem geparkten Fahrzeug auf die Straße und wurde von einem vorbeifahrenden PKW mit der Fahrzeugfront erfasst. Das Kind wurde aufgrund der leichten Verletzungen vorsorglich in einem nahegelegenen Krankenhaus untersucht. An dem unfallbeteiligten PKW entstand kein Sachschaden.

