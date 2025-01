Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub in Wohnung in Barmen - 42-Jähriger schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (28.01.2025), gegen 19:30 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt in einer Wohnung an der Sternstraße. Bei der Festnahme leistete der Tatverdächtige (31) zudem Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte (22 und 27). Nachdem ein 42-jähriger Mann seine Wohnungstür geöffnet hatte, drang der 31-jährige Wuppertaler in den Wohnungsflur ein. Dort schlug er mehrfach in das Gesicht des Geschädigten und entwendete aus der Wohnung einen Laptop sowie eine Musikbox. Der 31-Jährige konnte in unmittelbarer Tatortnähe von Polizeikräften angetroffen werden. Während seiner Festnahme verhielt er sich körperlich und verbal aggressiv. Er biss den zwei Polizeibeamten in Arme und Beine. Während der Durchsuchung konnte ein Teil der Tatbeute im Rucksack des Tatverdächtigen aufgefunden werden. Das weitere Diebesgut wurde durch die Beamten in einem Versteck in der Nähe gefunden. Der 42-Jährige wurde durch den Angriff schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden leicht verletzten Polizeibeamten verblieben dienstfähig. Dem Tatverdächtigen wurde aufgrund des Verdachts unter Alkoholeinfluss zu stehen eine Blutprobe entnommen. Er wurde vorläufig festgenommen.(jb)

