Polizei Wuppertal

POL-W: W Steine auf fahrenden Pkw geworfen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr (25.01.2025, um 19:00 Uhr) in der Straße Wolkenburg sucht die Polizei Zeugen. Eine 24-jährige Wuppertalerin fuhr mit ihrem Audi A1 auf der Straße Wolkenburg in Richtung Ronsdorfer Straße. In Höhe der Wolkenburgtreppe nahm sie eine vierköpfige Gruppe wahr. Aus dieser Gruppe warf eine Person Steine auf das fahrende Fahrzeug. Anschließend flüchtete die Gruppe unerkannt. Der Steinewerfer war circa 16 bis 18 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß, hatte eine schlanke Statur, trug eine helle Jeans und eine schwarze Jacke. An dem Audi entstand leichter Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (ar)

