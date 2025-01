Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Haftbefehle nach Diebstahl erlassen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 25.01.2025 nahm die Polizei in Wuppertal zwei Tatverdächtige (19 und 30) nach einem besonders schweren Diebstahl aus Kfz fest. Gegen 14:40 Uhr meldete sich ein 21-Jähriger bei der Polizei. An seinem, an der Straße Hardtufer geparkten, MG 4 wurde die hintere rechte Scheibe entglast. Aus dem Fahrzeug entwendeten die bis zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter einen Rucksack, in dem sich mehrere Elektronikartikel in einem Wert von circa 5.000 Euro befanden. Aufgrund eines am Rucksack angebrachten Trackers konnte der entwendete Rucksack in einem Zimmer einer Unterkunft an der Lenneper Straße in Heckinghausen geortet werden. Während die Beamten vor dem Zimmer standen, öffneten die Tatverdächtigen die Tür. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die eingesetzten Kräfte bei dem 19-jährigen Tatverdächtigen einen Tracker, welcher dem Geschädigten zugeordnet werden konnte. Zudem führte der Libyer ein Werkzeug zum Entglasen von Scheiben mit sich. Bei dem 30-jährigen Algerier wurde ebenfalls ein solches Werkzeug und in einem Rucksack Diebesgut aufgefunden, welches mutmaßlich dem Geschädigten zuzuordnen ist. Die beiden einschlägig polizeibekannten Männer wurden durch die eingesetzten Kräfte vorläufig festgenommen. Am Sonntag wurden die Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß Haftbefehl gegen die beiden erließ. Durch den Einsatz konnte die Straßenkriminalität weiter erfolgreich bekämpft werden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal