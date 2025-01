Polizei Wuppertal

POL-W: W/DU Probefahrt endet mit Verkehrsunfall - Fahrer flüchtet

Wuppertal (ots)

Am Samstagnachmittag (25.01.2025, gegen 17:00 Uhr) meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf einen Verkehrsunfall in Wuppertal-Vohwinkel mit einem erheblich beschädigten Fahrzeug. Der Hinweisgeber war zu Fuß im Bereich der Ladebühner Straße unterwegs, als ihm ein weißer Audi S5 und ein dunkles Fahrzeug auffielen, die mit hoher Geschwindigkeit fuhren. Nachdem die Pkw aus seinem Sichtfeld herausgefahren waren, hörte er einen lauten Knall und stellte den weißen Audi S5 in Höhe der Brücke des Kieswerks beschädigt fest. Personen waren nicht vor Ort. Auch der dunkle Pkw war nicht mehr an der Örtlichkeit. Ein Polizeihubschrauber suchte den Bereich des Steinbruchs nach Unfallbeteiligten ab, stellte jedoch niemanden fest. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde vor Ort sichergestellt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Audi S5 nach einer Probefahrt in Duisburg unterschlagen. Das Fahrzeug wurde zuvor auf einer Onlineplattform zum Kauf angeboten. Zeugen und Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu den Unfallbeteiligten machen können werden gebeten, sich unter 0202 284 0 bei der Polizei zu melden. (an)

