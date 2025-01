Polizei Wuppertal

POL-W: RS Ein Tatverdächtiger nach schwerem Bandendiebstahl festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Samstagmittag (25.01.2025, gegen 13:40 Uhr) nahm die Polizei einen 45-jährigen Mann fest, dem unter anderem ein schwerer Bandendiebstahl in einem Supermarkt vorgeworfen wird. Zuvor wurde ein 39-jähriger Mitarbeiter des Supermarkts an der Straße Am Eichholz durch Kunden auf einen Diebstahl aufmerksam gemacht. Während ein unbekannter Tatverdächtiger mit zwei vollen Einkaufstaschen vor dem Eingangsbereich im Supermarkt verweilte, betätigte ein weiterer Tatverdächtiger von außen die automatisch betriebene Eingangstür. Sodann flüchteten beide zu zwei, auf dem Kundenparkplatz, geparkten Pkw. Bei dem Versuch die Tatverdächtigen an der weiteren Flucht zu hindern, stellte sich der 39-Jährige vor ein Fahrzeug. Anschließend soll der VW Tiguan angefahren sein und den Geschädigten auf die Motorhaube aufgeladen haben. Wenige Augenblicke später hielt der 45-jährige Fahrer an und der Mitarbeiter sprang von der Motorhaube. Im weiteren Verlauf flüchteten beide Pkw, in denen sieben Personen gesessen haben sollen, in Richtung Industriegebiet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizisten den VW an der Bornefelder Straße an. Im Pkw befanden sich ausschließlich der Tatverdächtige und Lebensmittel, die dem Supermarkt zugeordnet werden konnten. Die eingesetzten Polizisten nahmen den 45-jährigen Georgier zur Prüfung von Haftgründen vorläufig fest. Auf der Polizeiwache verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv. Eine entsprechende Blutprobe wurde entnommen. Zudem stellten die Beamten das Mobiltelefon und den VW Tiguan sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß Haftbefehl gegen den Georgier erließ.

