Polizei Bochum

POL-BO: Diebstahl in Herne: Wer kennt diese Frau?

Herne (ots)

Nach einem Taschendiebstahl in Herne veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss das Foto der Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese Frau?

Das Foto finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/137305

Sollte das Bild nicht mehr verfügbar sein, ist die Fahndung abgeschlossen.

Eine 78-jährige Recklinghäuserin hielt sich am 23. Januar 2024 (Dienstag) in dem Discounter an der Bahnhofstraße 69 in Herne auf, als ihr gegen 14.15 Uhr eine unbekannte Frau das Portemonnaie entwendete. Eine Überwachungskamera hat den Vorfall aufgezeichnet.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 02323 950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell