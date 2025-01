Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrsunfall in Langerfeld - Roller und Pkw stoßen zusammen

Wuppertal (ots)

Am 24.01.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Straße In der Fleute zu einem Unfall zwischen einem Roller und einem Pkw. Ein 36-jähriger Mann fuhr mit seinem Roller auf der Straße In der Fleute in Richtung Clausewitzstraße, als nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt eine Mercedes B-Klasse aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße fuhr. Bei der Karambolage und dem darauffolgenden Sturzgeschehen wurde der 36-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes (80) blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro. (jb)

