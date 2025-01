Polizei Wuppertal

POL-W: SG Vorfall in der Solinger Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (24.01.2025, 14:30 Uhr) kam es in Solingen am Neumarkt zu einem Vorfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Mehrere Jugendliche schossen mit Softair Pistolen auf Passanten. Dabei erlitt eine 37-Jährige eine leichte Verletzung am Hals. Ein Polizeibeamter, der privat in dem Bereich unterwegs war, gab sich zu erkennen und hielt einen der Jugendlichen fest. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnten drei weitere Jugendliche angetroffen werden. Die Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren wurden anschließend der Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte aus dieser Gruppe mit zwei Softairpistolen auf mehrere Passanten geschossen worden sein. Die Waffen wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei Solingen bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

