Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schockanrufer ergaunern 20.000 EUR + Unfälle zwischen Pkw und Krädern + Einbruch in Lagerhalle - Renault gestohlen + In Bürgerhaus eingestiegen + Trickdiebe erbeuten 400 EUR + Benz zerkratzt + u.v.m.

Friedberg (ots)

Altenstadt: Schockanrufer ergaunern 20.000 EUR

Schockanrufer brachten am Freitag (11.04.2025) einen Senior aus Altenstadt um 20.000 EUR. Sie riefen den Mann auf seinem Festnetztelefon an und gaben sich als Polizeibeamter und Staatsanwalt aus. Die Betrüger ließen den Rentner glauben, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht und dabei eine Frau schwer verletzt und ein Kind getötet habe. Zur Freilassung der Tochter müsse der Altenstädter 50.000 EUR Kaution zahlen. Als der Mann erklärte, nur 20.000 EUR aufbringen zu können, wurde er nach Hanau beordert, wo er das Geld in der Nähe eines Krankenhauses an eine unbekannte Frau übergab. Der Betrug wurde erst danach durchschaut. Die Polizei rät dazu, Anrufern keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von den Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Bad Nauheim: Scheibe eingeworfen

Kurz nach 21:30 Uhr warfen Unbekannte am Samstagabend (12.04.2025) eine Fensterscheibe im ersten Stock eines Einfamilienhauses im Milanweg in Bad Nauheim ein. Eine namentlich nicht bekannte Zeugin sah mehrere Jugendliche davonlaufen. Diese Zeugin wird gebeten sich bei der Polizeistation in Friedberg zu melden. Außerdem werden Hinweise von weiteren Zeugen unter Tel.: 06031 6010 entgegengenommen.

Bad Vilbel: Einbruch in Lagerhalle - Renault gestohlen

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Samstag (12.04.2025), 13:30 Uhr bis Montag (14.04.2025), 06:10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle im Weitzesweg in Dortelweil. Sie durchsuchten die Lagerhalle. Was genau sie dabei entwendeten, kann bislang nicht gesagt werden. Die Täter fanden jedoch den Fahrzeugschlüssel eines weißen Renault Master. Anschließend fuhren sie mit dem Fahrzeug mit dem Kennzeichen FB-CK 107 vom Gelände. Auf dem Renault befindet sich ein Aufkleber der Firma "Klöss Dental". Er verfügt über einen Dachkastenaufbau und eine seitliche Leiter. Zeugen des Einbruchs und Personen, denen der weiße Renault aufgefallen ist oder die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, können sich unter Tel.: 06031 6010 an die Friedberger Kripo wenden.

Bad Vilbel: Portemonnaie aus Skoda geklaut

Eine Seitenscheibe eines grauen Skoda Fabia schlug ein Dieb am Samstagmittag (12.04.2025) gegen 12:30 Uhr in der Landgrabenstraße in Bad Vilbel ein. Der Langfinger griff sich eine Geldbörse, die im Fahrzeug abgelegt war. Die Bad Vilbeler Polizei erbittet Hinweise (Tel.: 06101 54600). Außerdem empfiehlt die Polizei, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Von außen offensichtliche Gegenstände können Anreize für Diebe sein.

Butzbach: In Bürgerhaus eingestiegen

Einbrecher stiegen durch einen Lüftungsschacht in den Keller des Butzbacher Bürgerhauses ein. Dort ließen sie mehrere Flaschen mit hochprozentigem Alkohol mitgehen. Die Tat ereignete sich am Sonntag (13.04.2025) zwischen Mitternacht und 12:30 Uhr. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, wonach zwei Männer im Alter von 20 - 25 Jahren mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Beide sind schlank, von sportlicher Gestalt und trugen weiße Kapuzenpullover. Einer der beiden Männer führte einen Rucksack mit sich. Die Butzbacher Polizei nimmt Hinweise von Zeugen, denen die beschriebenen Männer aufgefallen sind, unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Butzbach: Trickdiebe erbeuten 400 EUR

Zwei Trickdiebe betraten am Freitagnachmittag (11.04.2025) gegen 15:00 Uhr einen Hofladen in der Straße "Am Seefeld" in Nieder-Weisel. Sie kauften Spargel und bezahlten mit einem 100 EUR-Schein. Während der Herausgabe des Wechselgeldes verwickelte einer der beiden Männer die Verkäuferin in ein Gespräch in englischer Sprache. Er bat sie um Herausgabe eines 50 EUR-Scheins mit einer bestimmten Länderkennung. Die Verkäuferin holte alle 50 EUR-Scheine aus der Kasse und suchte einen entsprechenden Geldschein heraus. Währenddessen gelang es dem Unbekannten unbemerkt acht 50 EUR-Scheine zu stehlen. Danach verließen die beiden Männer den Laden. Sie werden als jeweils 175 cm - 180 cm groß und etwa 40 Jahre alt beschrieben. Beide hatten einen dunkleren Teint, kurze schwarze Haare und waren rasiert. Das Aussehen sei gepflegt gewesen. Die Männer trugen marineblaue Anzüge und hellblaue Hemden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen die Personen und ein dazugehöriges Fahrzeug aufgefallen sind oder die Hinweise auf die Identität der Männer geben können, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Florstadt: Leichtkraftrad erfasst

Am Freitagmittag (11.04.2025) gegen 13:30 Uhr befuhr eine 56-jährige Ortenbergerin mit ihrem Mazda die B 275 aus Richtung Staden kommend in Fahrtrichtung Nieder-Mockstadt. Nach ersten Ermittlungen übersah sie beim Linksabbiegen auf die Auffahrt zur A 45 in Richtung Hanau einen entgegenkommenden Leichtkraftradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 63-jährige Altenstädter erlitt leichte Verletzungen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 11.000 EUR.

Friedberg: Golf beschmiert

In der Wetteraustraße in Dorheim beschmierte ein Unbekannter am Sonntag (13.04.2025) zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr den Lack eines grauen VW Golf mit Farbe. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Benz zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte in der Zeit von Freitag (11.04.2025), 23:00 Uhr bis Samstag (12.04.2025), 08:15 Uhr den Lack eines schwarzen Mercedes Benz. Das Fahrzeug parkte in der Straße "Am Holzpförtchen" in Friedberg. Hinweise bitte an die Friedberger Polizeistation (Tel.: 06031 6010).

Hirzenhain: Zusammenstoß zwischen Auto und Krad

Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer kam es am Samstagnachmittag (12.04.2025) kurz nach 15:00 Uhr in Hirzenhain. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 35-jähriger Toyota-Fahrer aus Hirzenhain, der mit seinem Fahrzeug auf der Buderusstraße aus Richtung Glashütten kommend in Fahrtrichtung Gelnhaar unterwegs war, bei Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Nidderstraße den 76-jährigen Kradfahrer, der die Nidderstraße aus Richtung Merkenfritz in Fahrtrichtung Lißberg befuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Kradfahrer aus Altenstadt schwere Verletzungen und musste per Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf 6.500 EUR geschätzt.

Karben: Durch Kellertür eingebrochen

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (10.04.2025), 15:00 Uhr und Freitag (11.04.2025), 14:30 Uhr drangen Einbrecher durch eine Kellertür in ein Einfamilienhaus im Kiefernweg in Klein-Karben ein. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus und ließen Bargeld mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Ortenberg: Kradfahrer schwer verletzt

Ein 52-jähriger Mann aus Rodgau befuhr mit seinem Chevrolet am Freitag (11.04.2025) gegen 14:00 Uhr die B 275 aus Richtung Ranstadt kommend in Fahrtrichtung Ortenberg. Auf Höhe der Straße "Am Kloster" wollte der Chevrolet-Fahrer nach links in Richtung Konradsdorf abbiegen und übersah dabei nach derzeitigem Kenntnisstand das entgegenkommende Kraftrad eines 23-jährigen Glauburgers. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Chevrolet-Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Zur Sachschadenshöhe liegen bislang keine Angaben vor.

Rockenberg: Diesel abgezapft

Dieseldiebe zapften im Zeitraum zwischen Donnerstag (10.04.2025), 16:30 Uhr bis Freitag (11.04.2025), 07:00 Uhr in Oppershofen auf einer Baustelle am Ortsausgang Richtung Steinfurth knapp 260 Liter Kraftstoff aus mehreren Baufahrzeugen ab. Hinweise nimmt die Butzbacher Polizei unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Wölfersheim: 80-Jähriger verletzt

Vermutlich auf Grund eines medizinischen Notfalls verlor ein 80-jähriger Subaru-Fahrer am Sonntagnachmittag (13.04.2025) auf einem Feldweg bei Wölfersheim die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Subaru prallte schließlich gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann zur Versorgung in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell