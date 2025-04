POL-WE: + Blitz-Einbruch in Einkaufsmarkt + Im fremden Auto festgenommen + Einstieg durch Terrassentür + Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus + Scheibe eingeschlagen, Portemonnaie geklaut +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Altenstadt: Blitz-Einbruch in Einkaufsmarkt

Mit brachialer Gewalt gingen Einbrecher in der Nacht zu Freitag (10.04.2025) bei einem Einkaufsmarkt in der Straße "Bei der Nachtweide" in Oberau vor. Die beiden Täter brachen die Eingangstür des Marktes auf und gingen zielstrebig zum Zigarettenregal. Sie ließen eine bislang noch unbekannte Anzahl Zigarettenschachteln mitgehen. Anschließend flüchteten sie mit einem dunklen VW Golf. Die Tat ereignete sich gegen 02:05 Uhr. Beide Diebe waren dunkel gekleidet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen der dunkle Golf aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel. 06031 6010 zu melden.

Butzbach: Im fremden Auto festgenommen

Zeugen beobachteten am Donnerstagabend (09.04.2025) einen Mann, der in der Stautzertstraße in Kirch-Göns durch das Wohngebiet lief und an den Türgriffen der geparkten Autos zog, um zu überprüfen, ob diese unverschlossen waren. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei und gaben eine Beschreibung der verdächtigen Person ab. Eine Streife der Polizeistation Butzbach traf gegen 21:40 Uhr im Gambacher Weg einen Mann an, auf den die Beschreibung der Zeugen zutraf, als dieser gerade in einem grauen Fiat Punto saß und diesen durchsuchte. Der Fiat war unverschlossen, sodass der Mann das Fahrzeug zuvor einfach öffnen konnte. Die Butzbacher Polizeistreife nahm den 30-jährigen Wohnsitzlosen, der bereits zwei Powerbanks aus dem Fiat eingesteckt hatte, vorläufig fest. Er verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizeistation Butzbach. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige am Freitagvormittag wegen fehlender Haftgründe entlassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls ermittelt. Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen offensichtliche Gegenstände können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe!

Rosbach: Einstieg durch Terrassentür

Im Zeitraum von Sonntag (06.04.2025), 11:00 Uhr bis Donnerstag (10.04.2025), 18:00 Uhr drangen Einbrecher durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Hessenring in Nieder-Rosbach ein. Sie durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Ober-Mörlen: Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Unbekannte versuchten sich in der Zeit zwischen Samstag (05.04.2025), 12:00 Uhr und Donnerstag (10.04.2025), 18:15 Uhr Zutritt zum Feuerwehrgerätehaus in der Pestalozzistraße in Ober-Mörlen zu verschaffen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Butzbacher Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Hirzenhain: Scheibe eingeschlagen, Portemonnaie geklaut

Gegen 03:20 Uhr schlug ein Dieb am Freitag (11.04.2025) eine Scheibe eines schwarzen Skoda Octavia ein, der im Merkenfritzer Weg in Hirzenhain geparkt war. Der Langfinger griff sich die Geldbörse aus der Mittelkonsole. Danach setzte der Unbekannte die Kredit- und die Bankkarte bereits mehrfach ein. In der Höhenstraße versuchte ein Unbekannter gegen 02:30 Uhr einen schwarzen Toyota Aygo zu öffnen. Mit diesem Vorhaben scheiterte der Täter jedoch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Büdingen (Tel.: 06042 96480) in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Versuchter Einbruch auf Wertstoffhof

Auf dem Gelände des Wertstoffhofs in der Wiesengasse in Bad Vilbel versuchte ein Unbekannter einen Container aufzubrechen. Bei dem Versuch scheiterte er jedoch. An einem weiteren Container hebelte der Täter ein Fenster auf. Beute machte er nicht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag (08.04.2025), 14:00 Uhr und Mittwoch (09.04.2025), 18:00 Uhr. Die Bad Vilbeler Polizei erbittet Hinweise (Tel.: 06101 54600).

Friedberg: Zwei Autos zerkratzt

Den Lack eines weißen Mercedes zerkratzte ein Unbekannter in der Straße "Im Mühlfeld" in Friedberg. Das Fahrzeug war in der Zeit von Dienstag (08.04.2025), 19:00 Uhr bis Mittwoch (09.04.2025), 01:00 Uhr in Höhe der Hausnummer 7c abgestellt. Ein in der Nähe parkender brauner Toyota wurde ebenfalls beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Yaris beschädigt

Kurz nach Mitternacht hantierten am Freitag (11.04.2025) zwei Unbekannte mit einer Zange an der Motorhaube eines Toyota Yaris. Das Fahrzeug war in der Waldstraße in Butzbach abgestellt. Als Zeugen darauf aufmerksam wurden, entfernten sich die beiden Täter. Die Motorhaube wurde durch den Zangeneinsatz beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach (Tel.: 06033 70430).

