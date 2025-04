Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kollission auf B3 bei Bad Nauheim + Berstädter Grillhütte brennt - Polizei sucht Zeugen + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 10.04.2025

Bad Nauheim: Verletzte nach Unfall auf B3

Polizei, Rettungssanitäter und Feuerwehr rief ein Unfall am Mittwoch (9.4.) auf der B3 bei Bad Nauheim auf den Plan. Gegen 21.45 Uhr fuhren ein Bad Nauheimer mit seinem Ford Ranger und eine Friedbergerin mit ihrem Ford Fiesta aus Richtung Ockstadt kommend auf die B3. Mit ihnen kollidierte der Citroen eines Reichelheimers, der die B3 in Richtung Friedberg befuhr. Offenbar beachtete der 54-jährige Fahrer des Citroens die rote Ampel an der Kreuzung nicht. Die 19-jährige Fahrerin des Fiesta und der Citroenfahrer mussten vom Rettungsdienst mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe kam die Feuerwehr zum Einsatz.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 060312/601-0 entgegen.

Altenstadt: Kind kommt leichtverletzt ins Krankenhaus

Auf der Fahrt durch die Mittelstraße in Höchst lief einem 39-Jährigen aus Limeshain am Mittwochnachmittag (9.4.) ein Kind vors Auto. Gegen 16.35 Uhr kam es zur Kollision des Mädchens mit dem Skoda, wobei sich die 7-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Zur medizinischen Abklärung brachten Rettungskräfte sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Wölfersheim: Grillhütte abgebrannt - Zeugen gesucht!

Gegen 22:25 Uhr erhielt die Polizei in Friedberg am Mittwoch (9.4.) durch die Rettungsleitstelle des Wetteraukreises Mitteilung über eine brennende Grillhütte auf dem Grillplatz in Berstadt. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Zur genauen Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei Friedberg ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Corina Weisbrod

