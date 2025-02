LPI-SLF: Beschädigung einer Wallanlage

Rosenthal am Rennsteig (ots) - Am Montag, den 17.02.2025, gegen 05.15 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in Blankenstein in der Absangerstraße ein Schild, welches die häusliche Gaszufuhr markiert. An diesem entstand Sachschaden. Weiterhin wurde an der Unfallstelle ein Verkehrszeichen verbogen. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Beschädigung pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen, ...

mehr