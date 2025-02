Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Rudolstadt (ots)

Am 21.02.2025 ereignete sich im Zeitraum von 13:15 Uhr - 17:45 Uhr in Rudolstadt, Am Saaldamm auf dem P+R Parkplatz am Bahnhof ein Verkehrsunfall mit anschließenden unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Geschädigte hatte seinen Pkw Skoda, Farbe Grau auf dem Parkplatz im angegebenen Zeitraum in Richtung der Bahngleise geparkt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er frische Beschädigungen an Kotflügel und Stoßfänger vorn links fest. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Zeugen, welche Angaben zur Sache oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0047316 bei der Polizei Saalfeld Tel.: 03671 560 zu melden.

