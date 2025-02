Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

zeitweise Sperrung der B281

Krölpa (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 06.46 Uhr, befuhr der 21-jährige Fahrer eines PKW die B281 von Rockendorf kommend in Richtung Krölpa. In einer Rechtskurve kam er aus bisher unbekannten Gründen nach links ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend drehte sich der Pkw und kam mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 21-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bis zur Bergung des Fahrzeuges kam es zur halbseitigen Sperrung der B 281 in dem Bereich der Unfallstelle.

