Rudolstadt (ots) - Am Freitag, gegen 16.00 Uhr, befuhr der 63-jährige Fahrer eines PKW die B85 aus Fahrtrichtung Saalfeld kommend in Fahrtrichtung Rudolstadt. In Höhe Käthe-Kollwitz-Straße musste er an der dortigen Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt halten. Dies beachtete der dahinter befindliche 73-jährige Fahrer eines PKW zu spät und fuhr auf. Eine 59-jährige Beifahrerin zog sich bei dem Unfall leichte ...

mehr