Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden auf der B 85

Rudolstadt (ots)

Am Freitag, gegen 16.00 Uhr, befuhr der 63-jährige Fahrer eines PKW die B85 aus Fahrtrichtung Saalfeld kommend in Fahrtrichtung Rudolstadt. In Höhe Käthe-Kollwitz-Straße musste er an der dortigen Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt halten. Dies beachtete der dahinter befindliche 73-jährige Fahrer eines PKW zu spät und fuhr auf. Eine 59-jährige Beifahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden.

Am gestrigen Tag, gegen 11.40 Uhr, befuhr der 73-jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt die B 85 aus Richtung Jena kommend in Richtung Schwarza. In Höhe Marktstraße in Rudolstadt musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies beachte der dahinter befindliche 60-jährigen Fahrer eines PKW nicht und fuhr auf. Der 73-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

