POL-WES: Wesel - Nachtrag zum Verkehrsunfall: 77- jähriger Fußgänger bei einem Busunfall schwer verletzt

Dinslaken (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, brachen Unbekannte in das Büro einer Kirche an der Duisburger Straße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe des Büros ein und durchsuchten den Raum. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in ...

mehr