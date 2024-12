POL-WES: Rheinberg - Nach Einbruch: Täter lassen Fahrzeug an der Graftstraße zurück

Schermbeck (ots) - Am Montag um 18.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Kilianstraße ein. Polizeibeamte entdeckten an einer rückwärtigen Holztür Hebelmarken. Zudem stellten sie eine offenstehende Tür fest. Mehrere Zimmer des Erdgeschosses waren durchwühlt. Ob die Täter etwas stahlen, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen richten ihre Hinweise an die ...

