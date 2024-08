Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Achtung, Falsche Polizeibeamte rufen an!

Lahnstein und Koblenz (ots)

Derzeit kommt es im Stadtgebiet Lahnstein, wie auch in den rechtsrheinischen Stadtteilen von Koblenz, vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Besonders häufig ruft offenbar eine weibliche Person an, die sich als Polizistin ausgibt und erzählt, dass es zum Einbruch in der Nachbarschaft gekommen sein soll. Bitte reagieren Sie nicht auf diese Anrufe! Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen folgende Hinweise dringend zu beachten:

- Beenden Sie das Telefonat und kontaktieren Sie die örtliche Polizeidienststelle, - Nutzen Sie hierfür die Festnetznummer der Polizei - Benutzen Sie nicht die Rückruftaste - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür - Übergeben Sie Unbekannten kein Geld und keine Wertsachen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, auch wenn der Anrufer dies ausdrücklich verbietet - Erteilen Sie keine Auskünfte zu Geld- und Vermögenswerten am Telefon - Bitte warnen Sie zudem Angehörige und Bekannte vor der aktuellen Serie von Betrugsanrufen

