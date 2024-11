Coesfeld (ots) - Unbekannten gelang es an der Johannisstraße in Bösensell nicht, eine Terrassentür aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 18.15 Uhr am Samstag (16.11.24) und 8.45 Uhr am Sonntag (17.11.24). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

