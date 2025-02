Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen

Rosenthal am Rennsteig (ots)

Am Montag, den 17.02.2025, gegen 05.15 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in Blankenstein in der Absangerstraße ein Schild, welches die häusliche Gaszufuhr markiert. An diesem entstand Sachschaden. Weiterhin wurde an der Unfallstelle ein Verkehrszeichen verbogen. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Beschädigung pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0042078 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell