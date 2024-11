Polizei Düren

POL-DN: Aggressiver Mann sorgt für Polizeieinsatz in Nideggen

Nideggen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28.11.2024) kam es in Nideggen zu einer Serie von Straftaten, die einen größeren Polizeieinsatz erforderlich machten. Ein 31-jähriger Mann aus Nideggen attackierte zunächst eine andere Person, beschädigte mehrere Fahrzeuge und widersetzte sich schließlich der polizeilichen Kontrolle.

Gegen 16:20 Uhr schlug der Tatverdächtige auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße "Thumer Linde" einen bislang unbekannten Mann und trat auf diesen ein, als er bereits am Boden lag. Zudem bewarf er sein Opfer mit Getränkedosen. Eine 47-jährige Zeugin aus Nideggen beobachtete den Vorfall, sprach den Geschädigten an und bot ihre Hilfe an. Dieser lehnte jedoch ab und entfernte sich mit den Worten, alles sei "in Ordnung". Die Zeugin verständigte die Polizei und fuhr dem flüchtigen Tatverdächtigen hinterher.

Auf der Konrad-Adenauer-Straße bemerkte der 31-Jährige, dass die Zeugin ihm folgte. Daraufhin warf er eine Getränkedose gegen ihren Pkw, woraufhin die Frau die Nachfahrt abbrach. Wenig später, um 16:39 Uhr, meldete ein weiterer Zeuge, dass der Mann auf der Rather Straße den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs abgetreten habe. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen kurz darauf stellen. Der Mann reagierte äußerst aggressiv, schlug mit den Fäusten in Richtung der Beamten und versuchte zu flüchten. Nachdem er zu Boden gebracht worden war, leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Der Tatverdächtige wurde zur Polizeiwache Düren gebracht. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird der bislang unbekannte Geschädigte des Vorfalls auf dem Supermarktparkplatz gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421/949-6425 entgegen.

