POL-DN: Beschädigte Scheibe an Schulbus - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Inden (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.11.2024) wurde an einem Schulbus in Inden eine beschädigte Seitenscheibe festgestellt. Die genaue Ursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Spekulationen über einen Beschuss verbreiteten sich jedoch schnell in den sozialen Medien und sorgten für Unruhe. Die Polizei bittet um Besonnenheit und warnt vor voreiligen Schlussfolgerungen.

Gegen 07:48 Uhr befuhr ein Schulbus am Donnerstag die Hofstraße in Fahrtrichtung Langerwehe Straße. Auf Höhe der Kreuzung Hofstraße/Oberstraße hörte der Fahrer ein Knallgeräusch. Dabei wurde festgestellt, dass eine Seitenscheibe an der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Bus setzte die Fahrt unbeeinträchtigt fort, nahm an der nächsten Haltestelle weitere Fahrgäste auf und fuhr bis zur Grundschule Inden, wo die Kinder ausstiegen.

Der Fahrer sprach später zufällig vor Ort anwesende Polizeibeamte an, woraufhin die Polizei die Ermittlungen übernahm. Bei Gerüchten, die derzeit in sozialen Netzwerken verbreitet werden und von einem gezielten Beschuss sprechen, handelt es sich um Spekulationen. Die Behauptung, dass ein Polizeischutz für den Schulbus eingerichtet wurde, ist falsch. Ein Bezirksdienstbeamter begleitete am heutigen Morgen planmäßig den Schulweg - eine Maßnahme, die seit längerer Zeit zur Förderung der Verkehrssicherheit vorgesehen war.

Eine umfangreiche Spurensicherung wurde durchgeführt. Dabei wurde kein Projektil gefunden. Es ist zudem nicht ausgeschlossen, dass die Beschädigung des Busses im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall steht, der sich zur gleichen Zeit in unmittelbarer Nähe ereignet hat. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

Die Polizei Düren bittet eindringlich, keine ungesicherten Informationen oder Gerüchte in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Solche Spekulationen schüren unnötige Ängste und behindern die Ermittlungsarbeit.

Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421/949-6425 zu melden.

