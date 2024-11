Polizei Düren

POL-DN: 90-Jährige entgeht Betrug

Jülich (ots)

Gestern (27.11.2024) nutzten Betrüger die Masche "Falsche Polizisten am Telefon", um eine 90 Jahre alte Frau davon zu überzeugen, Geld und Wertgegenstände an sie zu übergeben. Das Opfer witterte Betrug und kontaktierte ihre Tochter.

Gegen 10:45 Uhr erhielt die betagte Frau einen Anruf von einer Frau und einem Mann, die abwechselnd sprachen und sich als Polizisten ausgaben. Man erzählte ihr, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und sie müsse ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen. Mat riet ihr, 7000 Euro abzuheben und wollte sie überzeugen, dass es sich dabei um Falschgeld handelte. Die Frau hob tatsächlich 7000 Euro bei ihrer Bank ab. Als man sie dann am Telefon überreden wollte, das Geld zur Abholung am Gartentor zu deponieren, wurde die 90-Jährige misstrauisch und kontaktierte ihre Tochter. Diese verständigte die Polizei, sodass kein Schaden entstand.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Geben sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Beim kleinsten Zweifel: Legen Sie auf und rufen Sie ihre örtliche Polizei an. - Übergeben Sie keinem Unbekannten Geld oder Schmuck. - Lassen Sie sich immer von einer Amtsperson einen Dienstausweis zeigen.

